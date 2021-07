San Francisco (ots) - Nach einem Jahr mit starkem Wachstum und steigender Nachfrage nach Coaching-Services eröffnet BetterUp (https://www.betterup.com/), Vorreiter des virtuellen Coachings, Büros in München und London, um europäische Partner, Kunden und ihre Mitarbeitenden noch besser unterstützen zu können.BetterUp kombiniert virtuelles professionelles Coaching, Beratung und Mentoring auf einer Plattform, die für Mitarbeitende im Unternehmen zugänglich gemacht wird. So etabliert BetterUp die berufliche Weiterbildung und das professionelle Coaching im Unternehmen auf breiter Ebene.Mit dem weltweit größten Netzwerk von über 2.500 Coaches bietet BetterUp Coachings in 46 Sprachen in über 90 Ländern. Das Coaching wird mit interaktiven Weiterbildungsinhalten, Analysen und Echtzeit-Einblicken kombiniert und macht den Fortschritt der Mitarbeiter:innen sichtbar und messbar. Das Angebot besteht aus One-to-One-Coachings, Beratung, Mentoring, Gruppensitzungen und interaktiven Inhalten und wurde von einem Team aus weltweit führenden Ärzt:innen, Wissenschaftler:innen und wissenschaftlichen Berater:innen entwickelt. Nutzer:innen können ihre persönliche Entwicklung optimieren und ihre berufliche Karriere beschleunigen, was insgesamt zu einem besseren, gesünderen Leben und Arbeiten führt. BetterUp arbeitet derzeit mit über 370 Unternehmen zusammen, darunter Allianz, Hilton und Mars, sowie über 40 weitere Unternehmen mit Hauptsitz in Europa.Um dem Bedarf und den speziellen Anforderungen in Europa besser gerecht zu werden, will BetterUp in den lokalen Markt investieren und Teams in London und München aufbauen. Konkret plant BetterUp, bis Ende 2022 die Zahl der Mitarbeitenden in Europa auf 150 anzuheben.Über BetterUpBetterUp mit Hauptsitz in San Francisco, USA, wurde 2013 gegründet und ist führend im Bereich virtuelles professionelles Coaching, Beratung und Mentoring. BetterUp kombiniert Coachings mit KI-Technologie und Verhaltensforschung, um individuelle Verhaltensänderungen im großen Maßstab zu ermöglichen. Mehr Informationen unter https://www.betterup.com/de/homePressekontakt:Schwartz Public RelationsSven Kersten-ReichherzerTel: +49 (0) 89 211 871 36E-Mail: betterup@schwartzpr.deOriginal-Content von: BetterUp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157500/4977775