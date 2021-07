Bei einem Börsenspiel erleben Sie die Börse spielerisch: Sie können Handelsstrategien testen und Ihr Können mit anderen Teilnehmern messen. Wie Sie sowohl im Spiel als auch an der Börse erfolgreich handeln, verrät Ihnen Anouch Wilhelms von der Société Générale, er ist Spielleiter beim Börsenspiel Trader 2021.» Melden Sie sich jetzt zum Online-Seminar an und machen Sie sich fit für die Börse!Im Online-Seminar am 26. August macht Sie Anouch Wilhelms fit für die Börse - und das Börsenspiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...