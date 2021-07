Heute ist der erste Handelstag von Voquz Labs im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen ist Anbieter von Add-ons für SAP Lizenz-, Berechtigungs- & Compliance Management. Dazu entwickelt es Standardsoftware für das Lizenz- und Benutzermanagement im SAP Bereich und bietet Lösungen wie samQ Lizenzmanagement, setQ Berechtigungsmanagement und Advisory Services (Lizenzberatung). Die Preisermittlung findet einmal täglich um 13.30 Uhr statt. "Das Listing im direct market plus bietet für uns die idealen Bedingungen, um den Wachstumskurs von Voquz Labs weltweit fortzusetzen. Wir freuen uns, dass unsere Aktien nun für Investoren an der Wiener Börse handelbar sind", so Martin Kögel, CEO Voquz Labs.

