Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials ist am Freitag leicht unter die 54er-Marke abgerutscht, berichten die Analysten der Helaba.Hingegen habe der Bankenindex des Stoxx600 am Freitag den vierten Tag in Folge ein Plus vorweisen können. Der Primärmarkt befinde sich im Sommerloch. Emissionen und Mandatierungen würden weiterhin Fehlanzeige bleiben. Dafür nehme die Bankenberichtssaison deutlich an Fahrt auf. Beispielsweise würden in dieser Woche die Bücher von Bawag, Santander, Barclays, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Credit Suisse, BNP Paribas, Unicredit, Erste Group und Raiffeisen Bank International geöffnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...