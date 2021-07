Linz (www.anleihencheck.de) - Die russische Zentralbank hat auf ihrer Notenbanksitzung am Freitag den Leitzinssatz um 1,00% auf nunmehr 6,50% erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine Erhöhung sei erwartet worden - dennoch habe der große Zinsschritt auf der Oberseite der Analystenmeinungen gelegen. Insgesamt seien die Leitzinsen in Russland seit April bereits um 2,25% angehoben worden. Die Anhebungen seien eine Reaktion auf die überschießende Inflation gewesen, die im Juni 6,50% erreicht habe. Sie liege damit weit über dem Zielniveau von 4,00%. Mit dem Schritt möchte Notenbankgouverneurin Elvira Nabiullina die Inflation und die gute wirtschaftliche Erholung nach Corona einbremsen. Im Statement habe es geheißen, die Notenbank werde "bei ihren kommenden Sitzungen die Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen erwägen" (Quelle: Bloomberg). Experten würden nun schätzen, dass im Herbst weitere kleine Zinsschritte folgen könnten, wenn die Inflation nicht absinken sollte. Der Zinsschritt stärke dem Russischen Rubel (RUB) den Rücken und er könnte nun die Tiefstwerte von EUR/RUB vom Juni bei 85,70 testen. (26.07.2021/alc/a/a) ...

