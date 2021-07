Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Spiegelbildlich zu den Aktienbörsen verlief die Entwicklung an den Staatsanleihemärkten, so die Experten von Union Investment.Ein großes Kaufinteresse im Rahmen der allgemeinen Risikoscheu habe die Renditen sicherer Staatsanleihen zum Wochenbeginn zunächst unter Druck gebracht. Am US-Markt sei die Zehnjahresrendite der richtungsweisenden US-Treasuries zwischenzeitlich bis auf 1,12 Prozent gefallen. Am Freitagmorgen hätten im Rahmen der Entspannung an den Märkten entsprechende Papiere aber bereits wieder mit 1,29 Prozent rentiert. Mit Blick auf die US-Zinskurve habe sich per saldo wenig getan. Im kurzen Laufzeitbereich habe die Verzinsung ein wenig nachgegeben, ansonsten seien die Renditen im Wochenvergleich unverändert geblieben. ...

