Der SUV-Crossover soll nächsten Sommer in den USA lieferbar sein. Das darauffolgende Modell stehe ebenfalls in den Startlöchern. Das US-chinesische Unternehmen listet nun im US-Index Nasdaq unter dem neuen Firmennamen "Faraday Future Intelligent Electric Inc." (FFIE). Der Börsengang gelang mithilfe einer Fusion mit einer SPAC, also einer bereits an der Börse gelisteten Unternehmenshülle, und spülte eine Milliarde US-Dollar in die Firmenkasse. Das Geld will Faraday Future (FF) dazu verwenden, "den letzten Sprint" in ...

