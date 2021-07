Mainz (ots) -Montag, 2. August 2021, ab 17.30 UhrErstausstrahlungLöwen, Geparde und Leoparden: Die zweiteilige Dokumentation "Die Großkatzen der Masai Mara" von Ronan Fournier-Christol zeigt die großen Raubkatzen auf der Jagd und begleitet sie und ihren Nachwuchs in Kenias Naturschutzgebiet Masai Mara. 3sat strahlt die Doku am Montag, 2. August 2021, ab 17.30 Uhr in Erstausstrahlung aus.Gnus, Zebras, Antilopen und Gazellen durchwandern die Savanne. Die Herden mit ihren Jungtieren stellen eine willkommene Futterquelle für Raubkatzen wie Löwen, Geparde und Leoparden dar. Dabei zeigen die Großkatzen unterschiedliche Jagdweisen. Während Löwen im Rudel jagen, sind Geparde Einzeljäger. Dank ihrer Schnelligkeit sind sie bei der Hetzjagd oft erfolgreich. Jaguare hingegen bevorzugen die passivere Anschleich- und Lauerjagd.Die Konkurrenz unter den Raubtieren ist groß. Und auch Schakale, Hyänen und Servale - sie gehören zu den kleineren Jägern der Savanne - müssen Beutetiere erlegen, um ihren Nachwuchs zu versorgen. Geparde sind mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 100 Kilometern pro Stunde die schnellsten Landtiere der Welt. Doch nach ihren anstrengenden Sprints müssen sie sich ausruhen - diese Schwäche versuchen Hyänen auszunutzen, um den erfolgreichen Jägern ihre Beute wieder abzunehmen.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/diegrosskatzenWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4977998