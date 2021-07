Der EuroStoxx50 verliert am späten Vormittag 0,62 Prozent auf 4083,74 Zähler.Paris / London - Nach der erfreulichen Vorwoche haben die europäischen Börsen zum Start in die neue Woche einen Dämpfer bekommen. Eine weiter zunehmende Regulierung der chinesischen Privatwirtschaft durch die Regierung drückte auf die Stimmung. Zudem sank in Deutschland das Ifo-Geschäftsklima überraschend. So verlor der EuroStoxx50 am späten Vormittag 0,62 Prozent auf 4083,74 Zähler.

