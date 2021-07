Erstmals seit Juni ist der Bitcoin-Kurs wieder auf über 39.000 US-Dollar gestiegen. Für die Kursexplosion - plus 20 Prozent in sieben Tagen - gibt es mehrere Gründe. Und Elon Musk ist einer davon. In den vergangenen Wochen dümpelte der Bitcoin-Kurs bei einem Preis von knapp über 30.000 Dollar herum, rutschte zwischenzeitlich sogar unter die psychologisch wichtige Marke. In der Nacht von Sonntag auf Montag ging es dann auf einmal um gut 5.000 Dollar nach oben. Erstmals seit Mitte Juni war ein Bitcoin wieder mehr als 39.000 Dollar wert - konkret waren es zwischenzeitlich über 39.500 Dollar...

