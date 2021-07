Die Aktie des deutschen Autobauers Daimler legt wieder richtig los. Beflügelt durch die verkündete E-Strategie am Investorentag vergangenen Donnerstag (DER AKTIONÄR berichtete) sowie durch ein charttechnisches Kaufsignal hat der Wert wieder deutlich an Fahrt gewonnen. Geht die Rallye jetzt wieder weiter?Seit November bewegt sich die Daimler-Aktie innerhalb eines steilen Aufwärtskanals. Nachdem sie am 7. Juni ein neues Mehrjahreshoch bei 80,41 Euro markierte, war es mit dem Höhenflug aber vorerst ...

