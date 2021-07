Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der EZB-Zinssitzung letzte Woche steht in dieser Woche die Sitzung der US-Notenbank FED auf dem Programm, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie seien gespannt, ob die steigende US-Inflation und Corona die US-Notenbanker beunruhige. Die Deltavariante schwebe wie ein Damoklesschwert über den USA und Europa. EUR/USD sei in der letzten Woche kaum vom Fleck gekommen. In dieser Woche könnte es ähnlich werden, wobei die leichte US-Dollarstärke anhalten sollte. Aussichten: 1,1700 bis 1,1800. (26.07.2021/alc/a/a) ...

