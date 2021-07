Köln (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Markt für KMU-Anleihen hat sich der anhaltenden Corona-Pandemie zum Trotz im ersten Halbjahr 2021 deutlich erholt, so die Experten der IR.on AG.So sei nicht nur die Zahl der Emissionen auf 18 Anleihen gestiegen (H1 2020: 14 Emissionen), sondern habe sich auch das platzierte Volumen signifikant um 139% auf 727,7 Mio. Euro erhöht (H1 2020: 304,7 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergebe sich gemessen am Zielvolumen der Anleiheemissionen von insgesamt 745 Mio. Euro eine erheblich verbesserte Platzierungsquote von 98% (H1 2020: 67%). Bereinigt um nachträgliche Erhöhungen des Zielvolumens respektive Aufstockungen habe die Platzierungsquote bei 83% gelegen. Der Kupon habe sich im Durchschnitt über alle Transaktionen um 33 Basispunkte auf 5,21% p.a. reduziert. Das ergebe ein von der Investor-Relations-Beratung IR.on AG durchgeführter Rückblick auf das erste Halbjahr 2021 am deutschen KMU-Anleihemarkt. ...

