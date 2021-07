DJ Canalys kürt ESET zum dritten Mal in Folge zum "Champion" - Europäischer IT-Sicherheitshersteller verbessert sogar seine Position

Jena (pts020/26.07.2021/11:45) - Zum dritten Mal in Folge hat ESET den "Champion"-Status in der Canalys "Global Cybersecurity Leadership Matrix" erzielt. Diese Matrix wird jährlich durch das renommierte Analystenhaus Canalys veröffentlicht. Gegenüber dem Vorjahr konnte ESET seine Position dank dem Fokus aus Investitionen in Enterprise Services und Partnerschulungen weiter verbessern.

Das Analystenhaus bewertete in diesem Jahr insgesamt 19 Cybersecurity-Anbieter nach ihrer globalen Vertriebsleistung in den letzten zwölf Monaten. In die Bewertungen floss zudem das Partner-Feedback aus dem Canalys Vendor Benchmark-Tool hinein. Dieses Ergebnis wurde in Kombination mit einer unabhängigen Analyse der Anbieter-Dynamik im Channel auf Basis seiner Investitionen, Strategie sowie seiner Marktperformance und operativen Umsetzung ermittelt.

"Der technische Support, das Account Management sowie die allgemeine Einfachheit bei den Geschäftsprozessen bei ESET wurde von den Partnern am besten bewertet", sagt Matthew Ball, Chefanalyst bei Canalys. "Das Unternehmen investierte weiterhin in den Ausbau seiner Präsenz bei Firmenkunden und verbesserte sein globales Managed Services Provider-Programm mit der Veröffentlichung des ESET MSP Administrator 2."

ESET war nur einer von acht Anbietern, denen der Champion-Status zuerkannt wurde. Champions haben die höchste Punktzahl im Canalys Vendor Benchmark und weisen gemeinsame Merkmale auf. Darunter beispielsweise die Verbesserung und Vereinfachung von Channel-Prozessen und das Engagement, den durch Partner generierten Umsatz zu steigern. Die ausgezeichneten Hersteller müssen auch zeigen, dass sie nachhaltige Investitionen in die Zukunft ihrer Channel-Modelle tätigen.

"Die erneute Auszeichnung als Champion bestätigt unsere großartige Arbeit, die wir gemeinsam mit unseren Fachhändlern leisten. Und sie bestärkt uns, den indirekten Vertriebsweg konsequent weiter zu verfolgen", freut sich Ignacio Sbampato, Chief Business Officer bei ESET. "Es ist schön zu wissen, dass unsere Partner uns hoch einschätzen und die Investitionen, die wir in unsere Plattformen und Systeme getätigt haben, zu schätzen wissen. Deswegen werden wir unsere Produkte und Angebote immer weiter verbessern und auch den Erfolg im MSP-Markt stetig ausweiten."

Über EMA2 Der ESET MSP Administrator 2 (EMA2) ist ein Lizenzmanagementsystem für Managed Service Provider (MSPs), das die Verwaltung von Lizenzen bei Kunden vereinfacht und mehr Automatisierungsmöglichkeiten bietet. Zudem verfügt das System über Schnittstellen zu Tools von Drittanbietern.

Über Canalys Canalys zählt weltweit zu den führenden Channel-Technologie-Analysten. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Kunden über die Zukunft der Technologiebranche zu informieren und dabei nicht nur bestehende Geschäftsmodelle zu berücksichtigen, sondern auch in die Zukunft zu denken.

