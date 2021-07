Mit einem Plus von bis zu sieben Prozent erzielte die Aktie von Facebook am Freitag ein neues Allzeithoch. Der Kursschub nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen gibt einen Ausblick auf das, was Anleger am Mittwoch erwarten können, und treibt auch den GAFAM-Index auf Rekordniveau.Die starken Quartalsberichte von Twitter und Snap waren dabei der Hauptgrund für den Kurssprung von Facebook. Beide Social-Media-Konzerne haben im zweiten Quartal deutlich von der Erholung im Werbemarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...