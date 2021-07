Frankfurt am Main (ots) - Die Inhalte des Nachrichtenportals FAZ.NET sind ab sofort auch zum Anhören im Auto verfügbar. Als erste deutsche Tageszeitung bietet die F.A.Z. die Beiträge über Apple CarPlay und Android Auto an. Damit erweitert die F.A.Z. ihr umfangreiches Audio-Angebot und bietet ihren Lesern einen schnellen und gezielten Zugriff auf die für sie wichtigsten Themen unterwegs an.Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) erweitert ihr Audio-Angebot im Auto. Nachdem die F.A.Z. im vergangenen Jahr bereits die App F.A.Z. Der Tag und somit die wichtigsten Themen der letzten 24 Stunden über Apple CarPlay und Android Auto verfügbar gemacht hat, wird das Angebot nun auf die App FAZ.NET ausgeweitet: Über Apple CarPlay und Android Auto können Abonnenten mit Digitalzugang alle aktuellen Artikel des Nachrichtenportals FAZ.NET als Audio-Format abspielen. Nutzer müssen sich einmalig in der App registriert haben und eingeloggt sein. Sobald das Smartphone mit dem Auto verbunden ist, erscheint das Icon der App automatisch auf dem Infotainment-Display. Dies gilt sowohl für iPhones als auch für Android-Smartphones. Das Auto benötigt lediglich eine entsprechende Schnittstelle zum jeweiligen System.Neben den aktuellen Nachrichten aus allen Ressorts sind über die FAZ.NET-App im Auto auch die elf Podcasts der F.A.Z. zugänglich. Gleichfalls können sich Fahrer die gespeicherten Artikel des eigenen Merkzettels sowie Beiträge des individualisierten redaktionellen Angebots im Bereich "Entdecken" vorlesen lassen: Hier sind die Top-5-Lese-Empfehlungen auf Basis der persönlichen Themen- und Autorenauswahl zu finden.Die FAZ.NET-Nachrichten-App finden Sie zum Download unter:iOS: https://apps.apple.com/de/app/faz-net-nachrichten/id375948652Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.faz.FAZ&hl=en_US&gl=USPressekontakt:Christin KammerReferentin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1281E-Mail: c.kammer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/4978111