Meyer Burger schockt die Anleger. So hat das auf Solaranlagen spezialisierte Schweizer Unternehmen bekanntgegeben, dass die Zusammenarbeit mit Oxford Photovoltaics der Vergangenheit angehört. Analysten bleiben allerdings trotz der wenig erfreulichen Meldung durchaus zuversichtlich. Eine wahrlich negative Überraschung: Der britische Partner Oxford PV hat am Freitag überraschend die Beendigung des Vertrags mit Meyer Burger zur Herstellung der in der Solarstromproduktion als effizient geltenden Perowskit-Tandemzellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...