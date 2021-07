Der japanische Hersteller von Chipwiderständen Susumu befördert Naochika Okamoto zum neuen Präsidenten und CEO. Seit dem 28. Juni 2021 ist Naochika Okamoto neuer Präsident und CEO bei Susumu. Das 1966 in Kyoto, Japan, gegründete Unternehmen bietet weltweit Dünnfilm- und Dünnschicht-Chipwiderstände an. Der im Jahr der Unternehmensgründung geborene Naochika Okamoto trat 1989 in das Unternehmen ein und übernahm schon bald Führungsaufgaben im Vertrieb. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...