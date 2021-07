FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die rund 890 000 Beschäftigten in der deutschen Bauwirtschaft sollen an diesem Dienstag fortgesetzt werden. Verhandelt werde ab 11.00 Uhr in einem Hotel in Wiesbaden, teilte der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) am Montag in Berlin mit. Die Gewerkschaft IG Bau in Frankfurt bestätigte den Termin.

Die Arbeitgeber hatten die vergangene zweite Gesprächsrunde Ende Juni abgebrochen und das damit begründet, dass die Gewerkschaft stets auf Themen beharrt habe, die schon in moderierten Spitzengesprächen unter Schlichter Rainer Schlegel erörtert worden seien.

Die IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) wiederum hatte zuletzt mitgeteilt, sie wolle die Tarifverhandlungen nur mit einer bestimmten Tagesordnung fortsetzen. Die Arbeitgeber müssten sich vorab bereit erklären, konkret über die Themen Tariferhöhung, Ost-West-Angleich, Wegezeitentschädigung, Mindestlohnstruktur, Mindesturlaubsvergütung und Erschwerniszuschläge zu sprechen. Dazu habe sich die Arbeitgeberseite nun bereit erklärt, hieß es am Montag.

Die Gewerkschaft fordert in der trotz Corona-Krise boomenden Branche neben einem Wegegeld 5,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Arbeitgeberseite hatte in der ersten Runde ein Angebot vorgelegt./als/DP/eas