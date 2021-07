Am 09. und 10. November 2021 findet der 2. Packaging Valley Makeathon statt und bringt Studierende, Start-ups und Unternehmen zusammen. Dann heißt es wieder mittendrin, statt nur am Bildschirm. Natürlich Corona-konform, mit allen Hygienemaßnahmen - damit kennen sich die Verpackungsspezialisten aus dem größten Verpackungscluster im Süden Deutschlands bestens aus. An den zwei Tagen des Makeathon arbeiten kleine Gruppen an Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Verpackungsbranche. Verschiedene Unternehmen und Hochschulen, mehrere Standorte und spannende Themen. Welche das sind? ...

