DJ Morphosys aktualisiert die Finanzprognose für 2021

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Morphosys hat auf Basis der vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr seine Jahresprognose konkretisiert: Der Konzernumsatz soll 2021 nun in der Spanne von 155 Millionen bis 180 Millionen Euro liegen. Bislang hatte die Morphosys AG Einnahmen zwischen 150 Millionen und 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die aktualisierte Umsatzprognose spiegelt in erster Linie die aktualisierten Erwartungen für die Produktumsätze des Blutkrebsmedikaments Monjuvi wider, wie der MDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte.

Infolge der aktualisierten Produktumsatzerwartungen an Monjuvi reduzieren sich auch die Finanzverbindlichkeiten, konkret verringert sich die Bilanzposten für die erwarteten Gewinne aus Netto-Produktverkäufen, die Morphosys' US-Entwicklungspartner Incyte zustehen. Die Reduzierung der Finanziellen Verbindlichkeiten aus Kooperationen habe keinen Einfluss auf die Zahlungsmittel.

Die betrieblichen Aufwendungen erwartet Morphosys im laufenden Jahr nun mit 435 Millionen bis 465 Millionen Euro deutlich höher als bislang mit 335 Millionen bis 385 Millionen Euro. Der Anteil von Forschung & Entwicklung an den Aufwendungen soll nun bei 52 bis 57 Prozent statt 45 bis 50 Prozent liegen. Die aktualisierte Prognose spiegele hauptsächlich die milliardenschwere Übernahme des Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals wider, die am 15. Juli 2021 vollzogen wurde, teilte Morphosys mit. Die geänderte Spanne für den Konzern beinhalte auch einmalige Transaktionskosten in Höhe von 36 Millionen Euro, die im Zusammenhang mit den Vereinbarungen mit Constellation und Royalty Pharma stehen.

Die Halbjahreszahlen werden wie geplant am 28. Juli 2021 veröffentlicht.

July 26, 2021 07:41 ET (11:41 GMT)

