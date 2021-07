DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

CORPORATE NEWS Eyemaxx: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Barkapitalerhöhung Aschaffenburg, 26. Juli 2021 - Die Aktionäre der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94, "Eyemaxx") haben auf der heutigen, virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung mit großer Mehrheit von 99,6 Prozent der Stimmen einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre zugestimmt. Dabei soll das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.984.454 Euro durch die Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Euro je Stückaktie auf bis zu 12.461.135 Euro erhöht werden. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Stärkung der Finanzbasis der Gesellschaft verwendet werden. Mit dem Beschluss erhält Eyemaxx größtmögliche Flexibilität für die Umsetzung einer Kapitalerhöhung. So kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Bedingungen der Kapitalerhöhung festlegen, wobei die Genehmigung für die Kapitalerhöhung Bestand hat bis zu einer Eintragung der Kapitalmaßnahme am 31.12.2021 im Handelsregister. Darüber hinaus haben die Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts von bis zu 1.869.171 Euro mit 97,8 Prozent der Stimmen zugestimmt. Die Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Eyemaxx Real Estate AG unter www.eyemaxx.com in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar. Über die Eyemaxx Real Estate AG Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Büros, Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 1,2 Mrd. Euro ausgebaut werden. Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com Eyemaxx

