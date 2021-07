Kemal Kiliçdaroglu, der führende Oppositionsführer der Republikanischen Volkspartei (CHP), hat seine Warnung vor dem Zustrom von Flüchtlingen in die Türkei bekräftigt, so der englischsprachige Dienst der Zeitung "Hürriyet".Der "Westen hat gesehen", dass er die Türkei in ein "offenes Gefängnis für Fl...

Den vollständigen Artikel lesen ...