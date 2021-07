Das Einfamilienhaus hat 160 Quadratmeter Wohnfläche und steht in Beckum. Sollte man es nicht mehr brauchen, könne man es einfach "absaugen und neu verdrucken". Am Montag wurde in Nordrhein-Westfalen das erste Wohnhaus Deutschlands eingeweiht, das aus einem 3D-Drucker stammt. "Der Vorteil ist die Schnelligkeit, wir haben das Pilotprojekt in acht Monaten umgesetzt, das nächste geht sogar in fünf Monaten und wir brauchen weniger Personal", sagte der Bauherr und Architekt Waldemar Korte. Vergangenen Herbst begannen die ersten Arbeiten in Beckum...

Den vollständigen Artikel lesen ...