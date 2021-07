Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wienerberger -0,35% auf 33,98, davor 4 Tage im Plus (4,86% Zuwachs von 32,52 auf 34,1), DO&CO -2,54% auf 69,1, davor 4 Tage im Plus (9,24% Zuwachs von 64,9 auf 70,9), EVN 0% auf 20,45, davor 4 Tage im Plus (4,44% Zuwachs von 19,58 auf 20,45), Wiener Privatbank +2,61% auf 5,9, davor 3 Tage im Plus (6,31% Zuwachs von 5,55 auf 5,9), Kapsch TrafficCom -0,67% auf 14,9, davor 3 Tage im Plus (2,32% Zuwachs von 14,66 auf 15), FACC +0,12% auf 8,34, davor 3 Tage im Minus (-4,25% Verlust von 8,7 auf 8,33). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:SW Umwelttechnik 40 (MA200: 40,2, xD, davor 467 Tage über dem MA200). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Bawag (3 Plätze gutgemacht, von 9 auf 6); dazu, Andritz (-2, von 6 ...

