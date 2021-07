Die neue, angenehm schmeckende Behandlungsoption richtet sich an eine pädiatrische Patientenpopulation mit pulmonaler multiresistenter Tuberkulose (MDR-TB)

Zur Anwendung bei Patienten, für die kein anderes wirksames Behandlungsschema verfügbar ist

Jährlich erkranken weltweit zwischen 25.000 und 32.000 Kinder an MDR-TB1

Wie Otsuka Novel Products GmbH (ONPG), ein Tochterunternehmen von Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., heute mitteilte, hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung von Deltyba 25 mg-Filmtabletten (Delamanid) zur Anwendung im Rahmen eines geeigneten Kombinationsschemas für pulmonale MDR-TB bei Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern und Säuglingen mit einem Körpergewicht von mindestens 10 kg empfohlen, sofern kein wirksames Behandlungsschema aufgrund von Resistenzen oder mangelnder Verträglichkeit verfügbar ist.

Dem aktuellen Global TB Report der Weltgesundheitsorganisation zufolge sind im Jahr 2019 1,2 Millionen Kinder (0-14 Jahre) an TB erkrankt.2

Laut einer wissenschaftlichen Publikation erkranken weltweit jedes Jahr etwa 25.000 bis 32.000 Kinder an MDR-TB. Nur wenige dieser Kinder werden diagnostiziert und erfolgreich behandelt, und etwa 21 der Kinder mit MDR-TB werden mit hoher Wahrscheinlichkeit daran versterben.1

Zu den neuen globalen Zielen, die auf dem hochrangigen UN-Treffen zu TB im Jahr 2018 definiert wurden, gehört die Behandlung von 115.000 Kindern mit arzneimittelresistenter TB im Fünfjahreszeitraum 2018 bis 2022.3

"Otsuka hat sich dem Ziel verschrieben, den dringenden medizinischen Bedarf zu decken insbesondere bei besonders gefährdeten und unterversorgten Bevölkerungsgruppen wie Kinder mit MDR-TB", so Robert Dornheim, CEO bei Otsuka Novel Products GmbH. "Dieses Medikament ist gut für Kinder geeignet und wurde speziell für sie entwickelt. Bislang waren so gut wie keine Behandlungsoptionen für Kinder mit dieser Erkrankung verfügbar."

Die Zulassung beruht auf den Ergebnissen von zwei klinischen Studien (der Phasen 1 und 2), in denen die Pharmakokinetik, Sicherheit und Wirksamkeit der neuen Formulierung bei pädiatrischen Patienten im Alter von der Geburt bis 17 Jahren untersucht wurden. Die Sicherheits- und Verträglichkeitsdaten aus beiden pädiatrischen Studien entsprachen dem bereits bekannten Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Delamanid in der Erwachsenenpopulation.4,5

Über Deltyba (Delamanid)

Deltyba (Delamanid) hemmt die Synthese von Mykolsäure, einem wesentlichen Bestandteil der mykobakteriellen Zellwände.6 Es wird seit 2014 im Rahmen eines geeigneten Kombinationsschemas für pulmonale MDR-TB bei erwachsenen Patienten eingesetzt, wenn ein wirksames Behandlungsschema aus Gründen der Resistenz oder Verträglichkeit nicht anders zusammengestellt werden kann.7 In mehreren von Otsuka beauftragten klinischen Studien hat Delamanid bereits seine Wirksamkeit gegen TB und ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil gezeigt, darunter zwei Phase-2-Studien, offene Registrierungsstudien (Studien 204/208/116) sowie eine Phase-3-Studie (Studie 213).8-10

Über MDR/RR-TB

Im Jahr 2019 erkrankten schätzungsweise 465.000 Menschen an Rifampicin-resistenter TB (RR-TB), von denen 78 MDR-TB aufwiesen, eine TB-Variante, die gegen Rifampicin und Isoniazid resistent ist.2 TB gehört zu den schwerwiegendsten Infektionskrankheiten. Die arzneimittelresistente TB wird von der Weltgesundheitsorganisation als weltweiter Notstand des öffentlichen Gesundheitswesens eingestuft.2 Neue Behandlungsmöglichkeiten für diese Patientengruppe werden dringend benötigt. Gleichzeitig muss eine möglichst lange Wirksamkeit der TB-Medikamente sichergestellt werden, da in den letzten 50 Jahren nur wenige neue Medikamente zur Behandlung von arzneimittelresistenten Formen der TB entwickelt wurden.11,12

Über die Otsuka Novel Products GmbH

Die Otsuka Novel Products GmbH (ONPG) mit Sitz in München widmet sich der Erforschung von innovativen Lösungen zur Bekämpfung der globalen Tuberkulose-Pandemie (TB). Als Inhaber der Marktzulassung für Deltyba (Delamanid) in der Europäischen Union arbeitet die ONPG mit den Unternehmen der Otsuka-Gruppe, Nichtregierungsorganisationen und anderen Interessengruppen zusammen, um den Zugang zu Deltyba (Delamanid) zu erleichtern und MDR-TB zu bekämpfen.

ONPG ist Teil der Otsuka Pharmaceutical Company, Ltd., einer Tochtergesellschaft der Otsuka Holdings Co., Ltd. mit Sitz in Tokio, Japan. Otsuka Pharmaceutical ist ein globales Gesundheitsunternehmen und folgt dem Leitsatz: "Otsuka-people creating new products for better health worldwide" Otsuka entwickelt neue Produkte für eine bessere Gesundheit weltweit.

Otsuka erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Produkte mit Schwerpunkt auf pharmazeutischen Produkten für einen bislang ungedeckten medizinischen Bedarf sowie auf nutrazeutischen Produkten zur Erhaltung der Gesundheit im Alltag. Weitere Informationen finden Sie unter www.otsuka-onpg.com.

