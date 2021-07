MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" schreibt zum Neustart der Kaufhäuser:

Die Ankündigung von "Galeria Karstadt Kaufhof", im Herbst unter neuem Namen und mit neuem Konzept an den Start zu gehen, ist ein wichtiges Signal für die die Innenstädte. Und die haben gute Nachrichten bitter nötig. Der Trend zum Onlinehandel hat im Zuge der Coronakrise deutlich zugenommen. Zu befürchten ist, dass viele Geschäfte diesen Aderlass nicht überleben werden. Da kommen Ideen, die Warenhäuser zu Marktplätzen auch für regionale Anbieter - bis hin zu Vereinen und Behörden - zu öffnen, gerade recht. Deutschlands größter Kaufhaus-Konzern will viele seiner 131 Häuser zu "vernetzten Herzen der Innenstädte" umbauen. Das klingt schick, ob es das auch wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Es ist die letzte Chance der Galeria-Gruppe. Falls die Neubelebung nicht von den Kunden angenommen wird, wächst ein gewaltiges Infrastrukturproblem heran. Und das nicht nur im Westen. Denn den Shoppingcentern der Nachwendezeit in den neuen Ländern stehen ähnliche Probleme wie den Kaufhäusern alter Prägung bevor./yyzz/DP/eas