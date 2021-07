EQS Group-Ad-hoc: SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SenioResidenz AG plant Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau des Immobilienportolios



27.07.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung

Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 638'868 neuen Namenaktien mit Nennwert von je CHF 46.10 geplant

Emission wird auf Best-Effort-Basis im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt

3 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug einer neuen Namenaktie (Bezugsverhältnis 3:1)

Bezugsfrist läuft vom 13. September 2021 bis 24. September 2021 (12.00 Uhr MESZ)

Erster Handelstag der neuen Aktien an der BX Swiss AG am 1. Oktober 2021 vorgesehen

Ausserordentliche Generalversammlung zur Genehmigung der geplanten Kapitalerhöhung wird auf den 1. September 2021 einberufen Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) beabsichtigt, ihr bestehendes Immobilienportfolio durch weitere Zukäufe auszubauen. Die Gesellschaft plant, unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre, eine ordentliche Kapitalerhöhung in der Zeit vom 13. September 2021 bis 24. September 2021 durchzuführen. Das Bezugsverhältnis beträgt 3:1, das heisst drei bisherige Namenaktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Namenaktie. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit maximal 638'868 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 46.10 geschaffen. Der Ausgabepreis wird vom Verwaltungsrat noch festgelegt. Es ist kein Bezugsrechtshandel vorgesehen. Neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogen werden, werden der Bank J. Safra Sarasin AG zur weiteren Zuteilung an Investoren zugewiesen. Die neuen Namenaktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2021 vollumfänglich dividendenberechtigt sein.



Ausserordentliche Generalversammlung am 1. September 2021

Im Hinblick auf diese ordentliche Kapitalerhöhung wird der Verwaltungsrat auf den 1. September 2021 eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen und die Schaffung von bis zu 638'868 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 46.10 pro Namenaktie beantragen. Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wird voraussichtlich am 12. August 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt 'SHAB' publiziert. Die Gesellschaft wird voraussichtlich am 24. September 2021, abends, über das Ergebnis der Kapitalerhöhung informieren. Die Liberierung der neuen Namenaktien ist auf den 30. September 2021 vorgesehen. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der BX Swiss AG ist auf den 1. Oktober 2021 geplant.



Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung

13. September 2021 Beginn der Bezugsfrist für bisherige Aktionäre 24. September 2021 12:00 Uhr MESZ: Ende der Bezugsfrist 24. September 2021 Platzierung der nicht bezogenen Namenaktien 24. September 2021 Bekanntgabe Anzahl der neu auszugebenden Namenaktien 30. September 2021 Lieferung der neu ausgegebenen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises 01. Oktober 2021 Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien Kontaktperson

Peter Mettler

Delegierter des Verwaltungsrats und CEO

SenioResidenz AG

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zürich

Telefon +41 (0)44 905 20 90

info@senio.ch

www.senio.ch

