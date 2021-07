Ein Ruhiger DAX-Wochenstart lässt die Hoffnung aufkeimen, dass wir ein größeres Signal am Dienstag erleben. An diesen Marken ist der Markt dafür technisch bereit. Ein ruhiger Wochenstart mit Blick auf weitere Daten in dieser Woche leitete den Handel ein. Wird der Dienstag etwas dynamischer? Nach 4 Gewinntagen folgt Konsolidierung Das Momentum aus der Vorwoche konnte nicht weiter fortgesetzt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...