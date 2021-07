DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Stimmung in Hongkong weiter schlecht

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Mit Ausnahme von Hongkong herrscht am Dienstag an den Börsen in Ostasien und in Australien eine freundliche Stimmung. Dazu dürfte auch beitragen, dass in den USA die Rekordjagd am Montag weiter ging, wenn auch nur mit kleinen Aufschlägen. Daneben setzen die Akteure auf weiter überwiegend gut ausfallende Geschäftszahlen der Unternehmen in der laufenden Berichtssaison.

Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt 0,5 Prozent auf 27.985 Punkte, in Sydney und in Seoul fallen die Aufschläge ähnlich aus. Schanghai zeigt sich nach dem kräftigen Minus vom Montag gut behauptet, während es in Hongkong weiter nach unten geht, aktuell um gut 1 Prozent.

Der HSI war noch in positivem Terrain gestartet, ehe die Verunsicherung um die schärferen regulatorischen Maßnahmen Pekings vor allem gegen die Technologieriesen, zuletzt aber auch gegen Unternehmen aus dem Bildungssektor, wieder die Oberhand gewannen. Technologieaktien stehen erneut stark unter Druck. Alibaba verlieren 4,2, Tencent 5,0 und Meituan sogar über 10 Prozent. Hier drücken neue Vorschriften Pekings zur Behandlung von Essensauslieferern. China Evergrande sacken um über 11 Prozent ab, nachdem das Immobilienunternehmen eine Sonderdividende gestrichen hat.

Bei den Einzelaktien in Tokio geht es für Chugai Pharmaceutical (-0,9%) und für den Chemiewert Nitto Denko (-2,4%) nach unten. Shin-Etsu Chemical liegen im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage 0,7 Prozent im Plus.

In Seoul liegt die Aktie des Chipherstellers SK Hynix nach dem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsausweis wenig verändert. S-Oil gewinnen dagegen gut 2 Prozent, unmittelbar vor Bekanntgabe der Geschäftszahlen des Raffinerieunternehmens. Erholt von den jüngsten coronabedingten Verlusten zeigen sich Reise-und Transportaktien wie Korean Air Lines, Hanjin KAL und Asiana Airlines.

In Schanghai berichten Marktteilnehmer von Käufen im Rohstoffsektor und Verkäufen bei Konsumaktien vor dem Hintergrund der Überschwemmungen in der Provinz Henan. Zijin Mining machen einen Satz um über 7 Prozent nach oben, Mongolia Baotou Steel legen um über 3 Prozent zu.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.432,30 +0,51% +12,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.985,59 +0,55% +0,4% 08:00 Kospi (Seoul) 3.246,85 +0,68% +13,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.472,40 +0,14% -0,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.922,83 -1,03% +0,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.154,70 +0,50% +11,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.515,50 +0,20% -6,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo,10:51 % YTD EUR/USD 1,1804 +0,0% 1,1803 1,1783 -3,4% EUR/JPY 130,12 -0,1% 130,30 129,89 +3,2% EUR/GBP 0,8536 -0,0% 0,8539 0,8558 -4,4% GBP/USD 1,3828 +0,1% 1,3821 1,3769 +1,1% USD/JPY 110,24 -0,1% 110,39 110,23 +6,8% USD/KRW 1152,75 +0,1% 1152,75 1155,00 +6,2% USD/CNY 6,4828 +0,0% 6,4828 6,4829 -0,7% USD/CNH 6,4784 -0,1% 6,4831 6,4851 -0,4% USD/HKD 7,7779 -0,0% 7,7785 7,7758 +0,3% AUD/USD 0,7382 +0,0% 0,7382 0,7345 -4,2% NZD/USD 0,6997 -0,0% 0,6997 0,6964 -2,6% Bitcoin BTC/USD 36.801,51 -0,8% 37.099,01 38.138,26 +26,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,16 71,91 +0,3% 0,25 +49,7% Brent/ICE 74,85 74,50 +0,5% 0,35 +46,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,90 1.797,53 +0,1% +1,38 -5,2% Silber (Spot) 25,22 25,18 +0,2% +0,05 -4,4% Platin (Spot) 1.066,15 1.068,50 -0,2% -2,35 -0,4% Kupfer-Future 4,60 4,59 +0,4% +0,02 +30,4%

