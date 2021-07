Über 700 Hundehotels gibt es in Europa Da haben Herrchen und Frauchen die Qual der Wahl. Und ob Hund, Katze oder Frettchen - wer mit seinem tierischen Familienmitglied verreist, muss nicht nur in Coronazeiten eine ganze Menge an Vorbereitungen treffen. Vom Heimtierausweis über vorgeschriebene Impfungen bis hin zum korrekten Transport sollten Tierbesitzer frühzeitig mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...