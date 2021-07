Hoher Erwartungsdruck, zahlreiche Verhandlungsrunden und wenig Zugeständnisse! Zu Beginn des vierten Quartals rücken die Jahresgespräche mit Lieferanten in den Fokus.Von Andreas Gossen Hoher Erwartungsdruck, zahlreiche Verhandlungsrunden und wenig Zugeständnisse! Zu Beginn des vierten Quartals rücken die Jahresgespräche mit Lieferanten in den Fokus. Tun Sie sich diesen ungesunden Stress nicht mehr an und erstellen Sie einen erfolgreichen Verhandlungsprozess, der Ihre Jahresgespräche in Performance Reviews wandelt und nachhaltige Ergebnisse sichert.

