NEW YORK (Dow Jones)--Der Chiphersteller Intel will wieder an die Spitze. Der US-Konzern hat angekündigt, innerhalb von vier Jahren die weltbesten Halbleiter herzustellen. Der am Montag vorgelegte Plan von CEO Pat Gelsinger sieht vor, jedes Jahr von 2021 bis 2025 mindestens einen neuen Prozessor (CPU) vorzustellen, der auf Transistor-Technologie basiert, die von Jahr zu Jahr besser wird.

Intel war im Bereich Rechenleistung lange der unangefochtene Anführer. Mitgründer Gordon Moore begründete das nach ihm benannte Gesetz, nach dem sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdoppelt. Aber der Konzern ist nach einer Reihe von Fehltritten und Verzögerungen hinter seine asiatischen Rivalen zurückgefallen. TSMC aus Taiwan und Samsung aus Südkorea haben Intel in der Chipherstellung beide überholt.

"Wir beschleunigen unsere Innovationsplanung, um sicherzustellen, dass wir bis 2025 die Führung bei der Performance von Prozessoren erreichen", sagte Gelsinger. Der frühere Technologiechef war im Februar als CEO zu Intel zurückgekehrt.

Der Konzern bekräftigte die Absicht, eine neue CPU (Central Processing Unit) für PC in diesem Jahr und für Server im ersten Quartal 2022 vorzustellen. Die Einführung des neuen Server-Chips hatte Intel dieses Jahr verschoben.

Die nächsten PC- und Server-Prozessoren sollen 2023 folgen. Sie sollen mit der neuen Technologie namens "Extreme Ultraviolet Lithography" hergestellt werden, was eine weitere Verkleinerung der Transistoren bedeutet, mit nur noch einem Bruchteil der Stärke eines menschlichen Haares. Transistoren sind die Bausteine von Chips, in modernen Laptops, PCs und Servern stecken Milliarden davon.

Bis 2025 sollen weitere Verbesserungen und Innovationen im Design der Transistoren folgen, so Intel. Bis dahin soll eine neue Technologie namens "Intel 18A" zum Einsatz kommen. An dieser Technologie wird bereits gearbeitet.

Das neue Chipdesign ist aber nur ein Teil von Gelsingers Plan, Intel wieder nach vorne zu bringen. Im März hatte er bereits angekündigt, Milliarden in den Ausbau der Kapazitäten zu investieren. Außerdem führt Intel Gespräche über die Übernahme von Globalfoundries, wie das Wall Street Journal berichtet hatte.

