Dax-Anleger richten ihr Augenmerk heute auf die Big-Techs. Am Abend nach US-Börsenschluss präsentieren die Technologie-Schwergewichte Apple, Microsoft und Alphabet ihre Zahlen. Damit dürfte die gestrige Lethargie im Dax vorbei sein. In Norddeutschland sagt man "Butter bei die Fische", nach jeder Menge Vorschusslorbeeren in Form von Kursanstiegen schlägt nun die Stunde der Wahrheit für die Tech-Giganten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...