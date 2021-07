Karlsruhe (ots) - Das wohl erste und einzige Traineeprogramm für Tierärzte in der deutschen Kleintiermedizin startet diesen August bei doc4pets.Zugleich eine Fachtierarztausbildung für Klein- und Heimtiere beginnen und parallel dazu betriebswirtschaftlich/rechtlich ausgebildet zu werden, um dann später eine eigene Praxis als Geschäftsführer/in und potenzieller Teilhaber/in zu übernehmen, wird jetzt möglich.Während sich in den kaufmännischen und ingenieurwissenschaftlichen Branchen der Berufsstart als Trainee als attraktive Alternative für potenzielle Führungskräfte etabliert hat, existiert ein vergleichbares Konzept für Tierärzte bislang so noch nicht. FTÄ Doreen Succow zum Konzept: "Orientiert an den fachtierärztlichen Schulungsvorgaben der LTK Baden-Württemberg haben wir ein ATF-anerkanntes Schulungskonzept für unsere künftigen Führungskräfte entwickelt." Und Co-CEO Dipl.-Ök. Sven Jan Arndt, LL.M. ergänzt: "Neben medizinischem Know How wird unseren Trainees auch das betriebswirtschaftliche Rüstzeug zur Leitung einer eigenen Praxis mitgegeben. Von der Praxis für die Praxis."Ein derartiges Traineeprogramm bietet viele Vorteile - neben Einblicken in unterschiedliche Fachgebiete und Filialen, erfolgt eine intensive und strukturierte Förderung durch die explizit hierzu delegierte FTÄ Succow, Leiterin Fortbildung/Best Practice. So entsteht in der Gruppe ein Netzwerk von künftigen Geschäftsführer/innen, die im regen fachlichen Austausch bleiben - Synergies at its best.Darüber hinaus ermöglichen eine 4 Tage Woche in Vollzeit, keine 24h Dienste, Bonusprogramme angelehnt an BPT auch genügend Freiraum für eine gute Work-Life Balance.Mehr Infos zum Konzept und zur Bewerbung: https://doc4pets.de/traineeWer ist doc4pets?Die doc4pets GmbH ist eine inhabergeführte Gruppe von fünf Kleintierpraxen im südwestdeutschen Raum. Mit ihrem innovativen und disruptiven Ansatz der Tierarztnachfolge, bietet sie dem/r abgabewilligen Tierarzt/ärztin eine Praxisnachfolge mit qualifizierten Oberärzten/innen aus der doc4pets Familie. Letztere haben wiederum die Möglichkeit sich an der übernommenen Praxis zu beteiligen und später die Mehrheit zu übernehmen. Dabei steht die Idee des hochqualifizierten Freiberuflers im Mittelpunkt, der durch die Gruppe sowohl im Einkauf, als auch Marketing, Rechnungswesen etc. unterstützt wird. Somit kann er sich ganz auf seine Patienten konzentrieren.Aufgrund des stetigen Wachstums ist doc4pets immer auf der Suche nach Tierärzten/innen für Kleintiermedizin, die künftig als Experte/in im Kleintierzentrum oder als Nachfolger/in einer Tierarztpraxis sich weiterentwickeln wollen. Mehr über uns erfahren Sie unter: https://doc4pets.dePressekontakt:Dipl.-Ök. Sven Jan Arndt, LL.M. (corp.-restruc.)Geschäftsführerdoc4pets GmbHLange Str. 1976307 KarlsbadTel. 0160 93824803s.arndt@doc4pets.gmbhOriginal-Content von: doc4pets GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157495/4978750