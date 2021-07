HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Jungheinrich von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 53 Euro angehoben. Die mittelfristigen Margenperspektiven des Herstellers von Flurförderzeugen seien ansprechend, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die anstehenden Quartalszahlen sollten weiterhin eine starke Umsatz- und Gewinnentwicklung zeigen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

