Swiss Life Select Österreich wird mit dem neuen Bereich Immobilien in der 2. Jahreshälfte weiter zulegen. CEO Obererlacher nennt dazu Motive, spricht über Select Investment bzw. was man von Amazon lernen kann. Lieber Herr Obererlacher, das 1. Halbjahr ist vorbei. Wie geht es Ihnen? Christoph Obererlacher: Mir geht es sehr gut. Ich blicke auch ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück, in dem wir wir mit Swiss Life Select Österreich erneut zweistellig steigern konnten. Das zeigt uns, dass die Notwendigkeit von Herr und Frau Österreicher nach professioneller Finanzplanung immer mehr erkannt wird. Das ist auch gut so. Denn um sich die eigenen Wünsche zu erfüllen und bis ins hohe Alter selbstbestimmt zu leben, braucht es eine vorausschauende ...

