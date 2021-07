HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat Dürr nach der Anhebung der Jahresziele von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 43 Euro angehoben. Er habe dies erwartet und den Maschinen- und Anlagenbauer in seine Liste der "positiven Überraschungen" aufgenommen gehabt, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zielanhebung sei aber noch deutlicher ausgefallen als er prognostiziert habe und der Optimismus des Managements erscheine gerechtfertigt./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005565204