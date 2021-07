Daimler zieht das Tempo in Sachen E-Mobility und Software an. Zuletzt kam vor allem das Update in Sachen Batteriezellen positiv bei Analysten und Anlegern gut an. Auch charttechnisch gibt die Aktie durchaus wieder ein gutes Bild ab.Daimler will unter dem Leitbegriff "Electric only" das ganze Mercedes-Geschäft auf elektrisches Fahren ausrichten. 2025 sollen bereits 50 Prozent der gesamten Flotte vollelektrisch beziehungsweise als Plug-in verkauft werden. Um das Jahr 2030 werden dann aller Voraussicht ...

