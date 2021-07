Akur8 meldet eine Zusammenarbeit mit Beesafe und Compensa, zwei Unternehmen von VIG in Polen, bei der Verbesserung ihres Preisfindungsprozesses. Akur8 baut mit diesem neuen Meilenstein die europäische Präsenz mit bislang 7 Ländern weiter aus.

Die speziell für Versicherer entwickelte Lösung von Akur8 verbessert die Preisfindungsprozesse für den Sektor, indem sie die Risiko- und Nachfragemodellierung mithilfe einer eigenen, transparenten KI-gestützten Technologie automatisiert. Der Hauptvorteil für die Versicherer besteht aus einer höheren Geschwindigkeit bei gleichzeitiger umfassender Transparenz und Kontrolle über die erstellten Modelle.

Die VIG (Vienna Insurance Group) ist eine der größten international tätigen Versicherungsgruppen und zählt zu den führenden Versicherern in Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Durch die Zusammenarbeit mit Akur8 im Kfz-Versicherungsbereich wird Compensa die digitale Transformation weiter beschleunigen und den Kernprozess der Preisfindung transformieren. Das von der VIG Polen neu gegründete Unternehmen Beesafe für vollständig digitale, direkte Prozesse wird mithilfe von Akur8 sein neues Produkt auf den Markt bringen und die Vorteile einer beschleunigten Markteinführung ausschöpfen.

"Wir freuen uns sehr, die zu VIG Polen gehörenden Unternehmen Beesafe und Compensa dabei zu unterstützen, einen entscheidenden Schritt mit Blick auf die Differenzierung bei der Preisfindung zu machen und die digitale Transformation in ihrem Bereich voranzubringen. Sehr gerne werden wir Beesafe bei der Einführung der digitalen Prozesse begleiten und ihnen dabei helfen, den polnischen Verbrauchern ihr Produkt zeitnah zur Verfügung zu stellen", sagte Samuel Falmagne, CEO von Akur8.

"Es ist schön, VIG in Polen bei der Gründung eines neuen Unternehmens unterstützen zu können und gleichzeitig die Präsenz von Akur8 in Europa zu stärken. Mit Polen sind wir bislang in sieben europäischen Ländern vertreten", so Brune de Linares, Chief of Sales von Akur8.

"Wir sind sehr stolz, mit dem rein digitalen Unternehmen Beesafe, das stark auf Versicherungstechnologie setzt, trotz der Herausforderungen mit Blick auf Covid an den Start zu gehen. Dies ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass sich das Team der digitalen Transformation in unserem Sektor verschrieben hat, unterstützt durch die Spitzenlösungen von Akur8 bei einem so strategischen Prozess wie der Preisfindung, insbesondere bei der Einführung eines neuen Produkts", meinte Rafal Mosionek, CEO von Beesafe und Mitglied des Management Board der polnischen VIG-Gesellschaft Compensa.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert die Preisfindung für Versicherer durch transparente KI. Akur8 hat eine einzigartige auf KI basierende Preisfindungslösung für Versicherungen entwickelt, welche die Modellierung für Versicherungsgesellschaften automatisiert, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert, erhalten bleibt. Akur8 ist die einzige Lösung auf dem Markt, die die Bereiche maschinelles Lernen und Versicherungsmathematik miteinander vereinbart.

Über Beesafe

Beesafe ist ein digitales Unternehmen, das stark auf Versicherungstechnologie setzt und von einer besonders einmaligen Positionierung in Mittel- und Osteuropa profitiert. Das digitale Start-up wurde von der führenden Versicherungsgruppe in Österreich und Zentral- und Osteuropa, VIG, gegründet, um ein dynamisches Vertriebsunternehmen mit einem einzigartigen Kundenangebot und Potenzial für die Expansion in andere Länder zu schaffen, in denen VIG tätig ist.

Über Compensa

Die polnische Gesellschaft der Vienna Insurance Group, Compensa, ist seit vielen Jahren auf dem polnischen Markt tätig. Sie entwickelt ihr Angebot, ihre Servicestandards und ihr Vertriebsnetz kontinuierlich weiter, um die Erwartungen der wachsenden Zahl der Kunden zu übertreffen.

Über VIG

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist der führende Versicherungsspezialist in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Rund 50 Gesellschaften in 30 Ländern bilden einen Konzern mit langer Tradition und starken Marken, der großen Wert auf Kundennähe legt. Die VIG baut auf bald 200 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Mit rund 25.000 MitarbeiterInnen ist die Vienna Insurance Group klarer Marktführer in ihren Schlüsselmärkten und damit hervorragend positioniert, die langfristigen Wachstumschancen einer Region mit 180 Millionen Menschen zu nutzen.

