Nach dem leichteren Wochenstart dürfte es auch am Dienstag am deutschen Aktienmarkt zunächst etwas abwärts weitergehen. Etwa 30 Minunten vorm Xetra-Start wird der DAX -0,32% nun bei 15.568 Punkten etwa 50 Punkte unter Vortagsschluss gesehen. Die Commerzbank-Experten sprechen von angespannter Ruhe in einer hektischen Woche - gespickt mit Daten, der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch ...

