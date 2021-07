DJ MÄRKTE ASIEN/Erneut schwere Verluste in Hongkong und Schanghai

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Die Talfahrt an der Hongkonger Börse hat sich am Dienstag ungebremst fortgesetzt. Nach dem rund 4-prozentigen Absturz am Montag lag der HSI im Späthandel weitere 3,4 Prozent niedriger. Das färbte auch auf Schanghai ab. Dort hatte sich der Composite-Index zunächst stabilisiert gezeigt, geriet im Späthandel dann aber stark mit unter Druck und schloss 2,5 Prozent im Minus. In China hat sich zudem das Gewinnwachstum der Industrie im Juni etwas verlangsamt auf 20 Prozent zum Vorjahresmonat.

An den anderen Plätzen überwogen moderate Gewinne, was in Sydney für ein neues Rekordhoch reichte. Dabei dürfte die fortgesetzte Rekordjagd der Wall Street geholfen haben. Daneben setzten die Akteure auf weiter überwiegend gut ausfallende Geschäftszahlen der Unternehmen in der laufenden Berichtssaison. Der Nikkei-Index in Tokio legte um ein halbes Prozent zu auf 27.970 Punkte, wobei Aktien aus dem Finanzsektor zu den größeren Gewinnern gehörten.

In Hongkong war der HSI noch in positivem Terrain gestartet, ehe die Verunsicherung über die verschärften regulatorischen Maßnahmen Pekings vor allem für die Technologieriesen, zuletzt aber auch für Unternehmen aus dem Bildungssektor, wieder die Oberhand gewannen. Technologieaktien standen so erneut stark unter Druck, ihr Minus seit Beginn des Monats summiert sich mittlerweile auf über 20 Prozent. Alibaba verloren weitere 6,5, Tencent 9,1 und Meituan sogar über 14 Prozent.

Bei Meituan drückten neue Vorschriften Pekings zur Behandlung der Essensausfahrer. Jefferies sprach von einer überzogenen Kursreaktion, zumal der flexible Schutz der Arbeitskräfte für den Markt nicht neu sei und Meituan die Transparenz bei den Entgelten verbessert habe.

China Evergrande sackten derweil um fast 15 Prozent ab, nachdem das hoch verschuldete Immobilienunternehmen eine Sonderdividende gestrichen hatte.

In Schanghai berichteten Marktteilnehmer von Käufen im Rohstoffsektor und Verkäufen bei Konsumaktien vor dem Hintergrund der Überschwemmungen in der Provinz Henan. Zijin Mining machten einen Satz um über 7 Prozent nach oben, Mongolia Baotou Steel legten um über 3 Prozent zu.

Rohstoffaktien in Sydney gesucht

Bei den Einzelaktien in Tokio ging es für Chugai Pharmaceutical (-0,4%) und für den Chemiewert Nitto Denko (-3,0%) nach den Quartalsausweisen nach unten. Shin-Etsu Chemical legten im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage um 0,8 Prozent zu.

In Seoul schloss die Aktie des Chipherstellers SK Hynix nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsausweis 0,9 Prozent im Minus. S-Oil gewannen dagegen 1,8 Prozent, unmittelbar vor Bekanntgabe der Geschäftszahlen des Raffinerieunternehmens.

Nach den jeweiligen Produktionszwischenberichten gewannen Oz Minerals und Bluescope Steel in Sydney über 6 Prozent. Auch die Rohstoffschwergewichte Fortescue, Rio Tinto und BHP waren gesucht mit Gewinnen bis 2,8 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.431,40 +0,50% +12,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.970,22 +0,49% +1,4% 08:00 Kospi (Seoul) 3.232,53 +0,24% +12,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.381,18 -2,44% -2,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.315,16 -3,35% +0,2% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.269,87 -0,77% +17,2% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.143,24 +0,14% +11,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.514,51 +0,13% -7,0% 11:00 BSE (Mumbai) 52.910,26 +0,11% +10,5% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo,10:51 % YTD EUR/USD 1,1786 -0,1% 1,1803 1,1783 -3,5% EUR/JPY 129,82 -0,4% 130,30 129,89 +3,0% EUR/GBP 0,8538 -0,0% 0,8539 0,8558 -4,4% GBP/USD 1,3804 -0,1% 1,3821 1,3769 +0,9% USD/JPY 110,15 -0,2% 110,39 110,23 +6,7% USD/KRW 1152,12 -0,1% 1152,75 1155,00 +6,1% USD/CNY 6,4845 +0,0% 6,4828 6,4829 -0,7% USD/CNH 6,4902 +0,1% 6,4831 6,4851 -0,2% USD/HKD 7,7807 +0,0% 7,7785 7,7758 +0,4% AUD/USD 0,7363 -0,3% 0,7382 0,7345 -4,4% NZD/USD 0,6979 -0,3% 0,6997 0,6964 -2,9% Bitcoin BTC/USD 37.116,26 +0,0% 37.099,01 38.138,26 +27,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,91 71,91 0% 0,00 +49,2% Brent/ICE 74,60 74,50 +0,1% 0,10 +45,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.794,87 1.797,53 -0,1% -2,66 -5,4% Silber (Spot) 25,18 25,18 +0,0% +0,01 -4,6% Platin (Spot) 1.060,50 1.068,50 -0,7% -8,00 -0,9% Kupfer-Future 4,57 4,59 -0,2% -0,01 +29,7%

