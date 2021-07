Hamburg (ots) - Eine Trennung zu überwinden, braucht seine Zeit. Im Schnitt dauert es gut ein Jahr, bis Singles über das Liebes-Aus hinweg sind - das zeigt die bevölkerungsrepräsentative ElitePartner-Studie 2021. Dafür wurden Singles, die schon mindestens eine Beziehung hatten, gefragt, wie ihre letzte Liebe auseinanderging - und ob bzw. wie lange sie im Anschluss Liebeskummer hatten. Interessant: Männer leiden ähnlich lange wie Frauen - und der Trennungsschmerz bleibt länger, wenn man verlassen wurde.Knapp jede dritte Beziehung endet einvernehmlich - Frauen trennen sich häufigerWer macht öfter Schluss - Frauen oder Männer? Laut ElitePartner-Studie sind es eindeutig erstere: 44 Prozent der Frauen geben an, bei ihrer letzten Beziehung selbst aktiv Schluss gemacht zu haben. Unter den Männern sind es nur 28 Prozent. Insgesamt wird knapp jede dritte Beziehung einvernehmlich getrennt (29,7 Prozent), wobei Männer die Trennung häufiger einvernehmlich empfinden (37 Prozent) als das Frauen tun (23 Prozent).Jede:r Zweite hat nach der Trennung Liebeskummer - Männer leiden ähnlich wie FrauenEtwa jede:r zweite Befragte hat nach der letzten Trennung unter dem Liebes-Aus gelitten. Die andere Hälfte (50 Prozent der Frauen / 58 Prozent der Männer) hatte dagegen keinen Liebeskummer. Wer den Trennungsschmerz überwunden hatte, gab an, dafür im Schnitt 12,4 Monate gebraucht zu haben. Dabei leiden Männer im Schnitt fast genauso lange wie Frauen:- Gesamt: 12.4 Monate- Frauen: 12,8 Monate- Männer: 11,9 MonateWer verlassen wurde, hat länger LiebeskummerDie Ergebnisse der ElitePartner-Studie zeigen deutlich: Wer von seinem:r Partner:in verlassen wurde, leidet häufiger und auch länger unter der Trennung. So geben 51 Prozent der Verlassenen an, Liebeskummer gehabt, ihn aber überwunden zu haben. Weitere 26 Prozent der Verlassenen litten zum Zeitpunkt der Befragung sogar noch immer unter der Trennung. Und gerade einmal jede:r vierte Verlassene (24 Prozent) hatte gar keinen Liebeskummer. Nicht zuletzt dauert es länger, über eine Trennung hinwegzukommen, wenn der:die Partner:in einseitig Schluss gemacht hat - ganze 14,1 Monate.Selbst den Schlussstrich zu ziehen schützt nicht vor SchmerzDoch auch wer die Trennung selbst in die Hand nimmt und mit dem:r Partner:in Schluss macht, ist vor Liebeskummer nicht gefeit. Denn auch ein Drittel der Singles, die selbst aktiv Schluss gemacht haben, litt oder leidet danach unter Liebeskummer (zusammen 33 Prozent). Trotzdem leiden die aktiv Trennenden weniger. Zwei Drittel (67 Prozent) von ihnen hatten gar keinen Liebeskummer. Und unter denjenigen, die doch welchen hatten, dauerte er nur 11,7 Monate. Noch kürzer leiden nur diejenigen Singles, deren letzte Beziehung einvernehmlich geendet ist - mit 10,5 Monaten ist der Liebeskummer dann am kürzesten.Wer sich aktiv oder einvernehmlich getrennt hat, ist als Single zufriedenerInteressant: Unzufriedene Singles sind häufiger auch diejenigen, die verlassen wurden. So geben 40 Prozent der unzufriedenen Singles an, dass ihr:e letzte:r Partner:in die Beziehung einseitig beendet hat. Unter den zufriedenen Singles wurden nur 20 Prozent verlassen. Befragte, die angaben, mit ihrem Leben als Single zufrieden zu sein, waren dagegen häufiger die aktiv Trennenden (39 Prozent) oder sind einvernehmlich auseinander gegangen (33 Prozent). Konnten die Befragten den Liebeskummer zum Zeitpunkt der Befragung schon überwinden, war er bei zufriedenen Singles deutlich schneller vorbei (11,5 Monate) als bei unzufriedenen (15,1).Psychologin Lisa Fischbach von ElitePartner: "Gespräche können helfen, das Ende einer Liebe besser zu bewältigen""Das Ende einer Beziehung bedeutet immer auch das Scheitern einer Liebe", gibt Psychologin und ElitePartner-Expertin Lisa Fischbach zu bedenken. "Selten lösen sich all die emotionalen Verbindungen, warum man sich geliebt hat, mit der Trennung plötzlich auf. Deshalb leiden die meisten unter dem Verlust der Partnerschaft und brauchen viele Monate, um den Kummer zu verarbeiten. Wird in Gesprächen das Ende der gemeinsamen Lebensentwürfe für beide Partner nachvollziehbar geklärt, fair über die Auflösung von gemeinsamem Besitz oder das Sorgerecht verhandelt, vermeidet das oft Selbstzweifel, Wut und Rachegedanken, die sehr hinderlich sind beim Überwinden von Liebeskummer und dem Erlangen persönlicher Zufriedenheit als Single."Link zur Online-Version: https://www.elitepartner.de/magazin/meistern/dauer-liebeskummer/"Wenn Sie einmal an Ihre letzte Beziehung zurückdenken: Warum bzw. wie endete diese?- Ich habe mich getrennt: Gesamt: 35,8 % / Frauen: 43,9 % / Männer: 27,9 %- Wir haben uns beide/einvernehmlich getrennt: Gesamt: 29,7 % / Frauen: 22,7 % / Männer: 36,5 %- Mein:e Partner:in hat sich getrennt: Gesamt: 24,8 % / Frauen: 22,6 % / Männer: 26,8 %- Anders, z.B. durch Krankheit oder Tod: Gesamt: 9,7 % / Frauen: 10,8 % / Männer: 8,7 %1.724 Singles (erwachsene deutsche Internetnutzer), die schon mindestens eine Beziehung hatten, bevölkerungsrepräsentativ quotiert und gewichtet nach Alter Geschlecht und Bundesland, Angaben in Prozent"Wie lange hat es gedauert, bis Sie den Liebeskummer überwunden haben?"- Ich hatte ... Jahre und ... Monate Liebeskummer: Gesamt: 32,0 % / Frauen: 34,4 % / Männer: 29,5 %- Ich habe immer noch Liebeskummer: Gesamt: 14,5 % / Frauen: 16,0 % / Männer: 13,0 %- Ich hatte keinen Liebeskummer: Gesamt: 53,6 % / Frauen: 49,5 % / Männer: 57,6 %- Dauer Liebeskummer: Gesamt: 12,4 Monate / Frauen: 12,8 Monate / Männer: 11,9 Monate1.543 Singles (erwachsene deutsche Internetnutzer), deren Beziehung aktiv durch eine:n oder beide Partner:innen getrennt wurde, bevölkerungsrepräsentativ quotiert und gewichtet nach Alter Geschlecht und Bundesland, Angaben in Prozent, soweit nicht anders angegeben"Wie lange hat es gedauert, bis Sie den Liebeskummer überwunden haben?"- Ich hatte ... Jahre und ... Monate Liebeskummer: Ich habe mich getrennt: 22,6 % / Mein:e Partner:in hat sich getrennt: 50,7 % / Wir haben uns beide/einvernehmlich getrennt: 27,5 %- Ich habe immer noch Liebeskummer: Ich habe mich getrennt: 10,3 % / Mein:e Partner:in hat sich getrennt: 25,7 % / Wir haben uns beide/einvernehmlich getrennt: 10,1 %- Ich hatte keinen Liebeskummer: Ich habe mich getrennt: 67,1 % / Mein:e Partner:in hat sich getrennt: 23,6 % / Wir haben uns beide/einvernehmlich getrennt: 62,4 %- Dauer Liebeskummer: Ich habe mich getrennt: 11,7 Monate / Mein:e Partner:in hat sich getrennt: 14,1 Monate / Wir haben uns beide/einvernehmlich getrennt: 10,5 Monate1.543 Singles (erwachsene deutsche Internetnutzer), deren Beziehung aktiv durch eine:n oder beide Partner:innen getrennt wurde, bevölkerungsrepräsentativ quotiert und gewichtet nach Alter Geschlecht und Bundesland, Angaben in Prozent, soweit nicht anders angegebenWenn Sie detaillierte Daten der ElitePartner-Studie wünschen, sprechen Sie uns bitte an!Über die ElitePartner-StudieDie Zahlen in dieser Pressemitteilung stammen aus der bevölkerungsrepräsentativen ElitePartner-Studie, einer der größten Partnerschaftsstudien Deutschlands. Die Online-Partnervermittlung veröffentlicht die Studie seit dem Jahr 2005 in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Fittkau und Maaß. Für die vorliegende 25. Erhebungswelle wurden im Oktober/November 2020 insgesamt 7.259 erwachsene deutsche Internetnutzer (keine ElitePartner-Mitglieder) befragt. Die Ergebnisse wurden bevölkerungsrepräsentativ quotiert und gewichtet nach Alter und Geschlecht sowie Bundesland. Alle Studienbände unter: elitepartner.de/studie.Pressekontakt:ElitePartnerBeatrice Bartschbeatrice.bartsch@elitepartner.de040 - 460026 - 325www.elitepartner.de/newsroomOriginal-Content von: ElitePartner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55165/4978884