Umsatz- und Gewinn des Premiumschokoladen-Herstellers sind im ersten Semester nach coronabedingt schwachen Vorjahreswerten in die Höhe geschnellt.Kilchberg - Lindt & Sprüngli hat sich von der pandemiebedingten Schwäche im letzten Jahr fulminant erholt. Umsatz- und Gewinn schnellten im ersten Halbjahr 2021 regelrecht in die Höhe. Sogar die Werte des Vorkrisenjahres 2019 wurden damit übertroffen. Insgesamt setzte der Zürcher Premiumschokoladenhersteller in der Periode von Januar bis Juni 2021 1,80 Milliarden Franken um. Organisch, d.h.

Den vollständigen Artikel lesen ...