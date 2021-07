Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr profitiert von einem Boom bei der Holzverarbeitung und einer Erholung der Autobranche.Nach einem starken Geschäft im zweiten Quartal und einer anhaltenden Dynamik erhöhte das Unternehmen überraschend am Montagabend die Prognosen für das laufende Jahr. So sollen der Auftragseingang, Umsatz und operatives Ergebnis besser ausfallen als bisher angenommen. An der Börse kam dies gut an. Der Kurs der im MDAX notierten Aktie legte am Dienstag im frühen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...