Öl der Sorte WTI verläuft aktuell weiter an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals und hat in der Aufwärtskorrektur einen Retest, einen Pullback, durchgeführt. Hier ist WTI am Vortag bereits nach unten abgeprallt, konnte sich im Tagesverlauf aber wieder erholen. Aktuell befindet sich WTI erneut unter Druck. An der Lage hat sich nichts geändert. Der Abwärtstrend ist mit dem Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...