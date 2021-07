Stockholm (ots/PRNewswire) - Die schwedische Modetech-Marke bringt antimikrobielle, veganfreundliche Kopfhörer für Kinder und Jugendliche heraus für sicheres Premium-Audio ErlebnisHappy Plugs® freut sich darüber, seine neuen Play vorzustellen, einen Ohrhörer für die jüngsten Musikfreunde, der die Unterhaltungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen perfekt mit den Sicherheits- und Qualitätserwartungen der Eltern verbindet. Play ist ein kabelgebundenes und kabelloses Produkt, das speziell für das jüngere Publikum von 3 bis 15 Jahren entwickelt wurde und maximalen Genuss bei sicherer Lautstärke für ihre empfindlichen Ohren bietet.Längeres Hören bei hoher Lautstärker kann im Laufe der Zeit sogar zu lärmbedingtem Hörverlust führen. Play schützt das Gehör der jüngeren Generation, indem es keine schädliche Lautstärke zulässt und der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgend den Lautstärkebereich auf 85-dB-begrenzt. Eine aktuelle Studie der WHO hat gezeigt, dass 19,5 % aller Heranwachsenden, fast jeder fünfte zwischen 12 und 19 Jahren, an Hörverlust leiden.Play ist mit der antimikrobiellen Biomaster®-Technologie ausgestattet, einer unglaublich effektiven Methode, um das Wachstum unerwünschter Mikroben, die Zersetzung, Verfärbung, Fleckenbildung und Gerüche verursachen können, um bis zu 99,99 % zu reduzieren. Das Präparat schützt die Oberfläche des Produkts rund um die Uhr. Der eingebaute antimikrobielle Schutz ist während der gesamten Lebensdauer des Produkts wirksam, ohne schädliche Auswirkungen*."Wir freuen uns darüber, dass wir das Design von Kopfhörern für die jüngere Zielgruppe neu erfunden haben. Die Kopfhörerindustrie hat sich darauf konzentriert, die Vorlieben von Erwachsenen zu erfüllen. Die Benutzererfahrung ist für jüngere Benutzer oft nicht genauso hochwertig. Play ist speziell für Kinder und Jugendliche gemacht und ermöglicht ihnen, Spaß zu haben, während die Eltern sich auf die Sicherheit verlassen können", sagt Andreas Vural, Gründer von Happy Plugs."Als CEO einer Kopfhörerfirma mit einem 4-jährigen Kind zu Hause, sehe ich es als meine Pflicht an, den Kindern und Jugendlichen dieser Welt die Möglichkeit zu sicherem Hörgenuss zu geben. Abgesehen vom Schutz des Gehörs von potentiell fast 2 Milliarden Kindern unter 15 Jahren weltweit, bieten wir ein herausragendes Design, eine antibakterielle Behandlung und veganfreundliche Materialien", sagt Tobias Ekman, der CEO von Happy PlugsPlay liefert 25 Stunden Hörzeit für Musik, Video und Spiele. Eine 10-minütige Aufladung verlängert das Vergnügen um weitere 5 Stunden. Play ist mit einem Mikrofon für Anrufe oder Online-Video-Kurse ausgestattet. Außerdem verfügt er über Instant Audio Sharing, um Musik oder einen Film gemeinsam mit den Kopfhörern eines Freundes über den USB-C- oder 3,5-mm-AUX-Ausgang zu teilen. Play verfügt außerdem über ein modernes Design, weiches Qualitätslederimitat, das zu 100 % vegan ist, und bietet 82 % passive Geräuschunterdrückung.Die Happy Plugs Play sind für nur 79,99 USD, 79,99 Euro oder 69,99 Pfund im Einzelhandel in den drei Farben weiss, schwarz und rosagold erhältlich. Play wird bei den weltweiten Vertriebspartnern von Happy Plugs und auf Bestellung unter happyplugs.com ab dem 27. Juli erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter https://happyplugs.com/.Medienraumhttps://bit.ly/Play-Media-RoomTechnische Spezifikationenhttps://bit.ly/Happy-Plugs-Play-Specifications* Die antimikrobielle Technologie Biomaster® schützt den Anwender und andere nicht vor krankheitserregenden Organismen und ist kein Ersatz für gute Hygiene- und/oder Reinigungspraktiken.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580199/Happy_Plugs_Play.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1580198/Happy_Plugs_Logo.jpgOriginal-Content von: Happy Plugs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116342/4978950