Rangsdorf (ots) - Entgiftung ist ein wichtiges Sprungbrett zu einem besseren Lebensstil für unseren Körper. Wir sind jeden Tag vielen Umweltgiften und Stressoren ausgesetzt, was zu verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden führt. Am besten warten Sie nicht, bis Sie krank sind, bevor Sie mit der Entgiftung beginnen, aber je früher Sie beginnen, desto besser wird es für Sie sein.Vor allem wenn Sie auf der Recherche nach "Entgiftungstherapie Rangsdorf, Zossen" sind, haben Sie mit der Spezialistin Elena Klimmer den goldrichtigen Partner gefunden.Wenn Sie eines der folgenden Probleme haben, kann eine grundlegende Entgiftung gut für Sie sein:Allergien oder diverse Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln -Blähungen, Verstopfung, Durchfall -Probleme mit der Epidermis - Ekzeme, Pickel, Flecken?Körpergeruch, Mundgeruch, Schweißfüße -Schmerzen an den Gelenken -Verhärtungen der Muskeln -Haarausfall, brüchige Nägel -Schlafprobleme -dauernde Erschöpfungszustände?Übergewicht -Sie fühlen sich unglücklich. -wiederholte Erkältungen -Sollten Sie mit mehr Energie in Ihr neues Leben starten wollen, bietet Spezialistin für Entgiftungstherapie Elena Klimmer (https://www.elena-klimmer.de/)eine persönliche Anleitung mit Rezepten und praktischen Tipps. Elena Klimmer zeigt Ihnen eine Routine, die helfen kann, Darm, Leber, Niere und Lymphe zu befreien sowie Unreinheiten aus der Haut zu entfernen. Heilpraktikerin Elena Klimmer teilt ihre Tipps zur Vermeidung von Nebenwirkungen und Rückvergiftungen..Der Entgiftungsprozess durchläuft eine Reihe von 4 Phasen, die aufeinander abgestimmt sind.Vor Beginn einer Entgiftungstherapie verschafft sich Elena Klimmer gerne einen allgemeinen Überblick über den Zustand des Klienten mithilfe der NES Health Body Scan Messungen. Daraus ermittelt sie, welche Vitamine und Mineralien fehlen und welche Organbelastungen akut sind, bevor sie den individuellen Entgiftungs-Behandlungsplan erstellt.Weiterhin bietet die Heilpraktikerin auch Hilfe zur Selbsthilfe (https://www.elena-klimmer.de/)bei der Parasitenausleitung. Im Grunde hat jeder Mensch Parasiten in seinem Körper. Je saurer die Umgebung ist, die Sie ihnen in Ihrem Körper bieten, desto wohler fühlen sich diese. Was bedeutet, dass sie sich von allen Nahrungsmitteln ernähren werden, die in Ihren Körper gelangen. Deshalb sind richtige Essgewohnheiten so wichtig!Elena Klimmer erklärt die systematische Beseitigung von Parasiten. "Es gibt leider nicht nur 1 Pille und alles ist gut" betont die Expertin. Diese Therapie dauert mindestens 6 Wochen und natürlich müssen Sie alles selbst machen. Sie erhalten einen individuellen Behandlungsplan und die entsprechenden Präparate zur Durchführung. Darüber hinaus bietet Elena Klimmer auch Darmsanierung an, genauer bietet sie eine Variante an, um den Biofilm mit einer Kur komplett auszuleiten. Diese Kur beinhaltet rein pflanzliche Inhaltsstoffe. Im Anschluss empfiehlt die Spezialistin für Entgiftungstherapie eine Auffrischung der Bakterienflora.Elena Klimmer begann im Jahr 2000, ayurvedische Behandlungen zu studieren. Dabei geht es darum, die natürliche Konstitution mit Bewegung, Massagen zur Entgiftung und der Harmonisierung von Energien durch Ernährungsunterstützung ins Gleichgewicht zu bringen - alles Praktiken, die sich um energetische Felder drehen. Hier bietet sie unter anderem die sehr sanfte und beruhigende ayurvedische Mukhabhyangamassage an, bei der verschiedene Energiepunkte (Marmas) und Chakras (Energiezentren) stimuliert und harmonisiert werden.Mehr Information, auch zum Themenkreis "Entgiftungstherapie Rangsdorf, Zossen", erlangen Sie unter https://www.elena-klimmer.de/Pressekontakt:Elena KlimmerTel.: +491734760407Mail: elena.klimmer@gmail.comOriginal-Content von: Elena Klimmer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157509/4978981