Hannover (www.anleihencheck.de) - 18 Jahre nach der letzten Strategierevision hat die Europäische Zentralbank Anfang Juli ihre neue geldpolitische Strategie veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Der Überprüfungsprozess sei formell am 23. Januar 2020 gestartet und in der Folge seien relevante Themen in 13 separaten Workstreams betrachtet und intensiv - teilweise öffentlich - diskutiert worden. Schneller als erwartet habe die Notenbank ihre Beratungen zur Überprüfung der geldpolitischen Strategie nun zum Abschluss bringen können. Immerhin habe hierfür Einstimmigkeit erzielt werden müssen, was angesichts einiger in den vergangenen Monaten sehr kontrovers diskutierter Themen kein Selbstläufer gewesen sei. Einer der umstrittensten Punkte und zugleich ein Herzensanliegen von EZB-Präsidentin Lagarde sei sicher die Frage der Berücksichtigung von Klimaaspekten in der Geldpolitik gewesen. Vor allem mögliche Zielkonflikte hätten Kritiker im Vorfeld argumentativ ins Feld geführt. ...

