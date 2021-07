Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Schnellschätzungen der Markit-Einkaufsmanagerindices für die Eurozone und für die USA zeigen auch für die kommenden Monate eine zunehmende Produktionsdynamik an, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG. Während der Gesamtindex für die Eurozone im Vergleich zum Vormonat noch einmal leicht auf 60,6 Punkte habe zulegen können - insbesondere durch einen deutlichen Anstieg der Geschäftserwartungen in vielen Dienstleistungssektoren nach den erfolgten Lockerungen von coronabedingten Shutdown-Maßnahmen - habe der US-Index relativ deutlich von 63,7 Punkten im Juni auf 59,7 Punkte nachgegeben. ...

